AB Komisyonu, 2023 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar euro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu üye ülkelere COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı kapsamında 113,9 milyar euro hibe verecek.

Ekonomik toparlanma ve istihdam sağlamaya yönelik önemli yatırımları destekleyecek AB bütçesi, çevre hedefleri ile uyumlu ve dijital dönüşüme yardımcı olacak projelere öncelik verecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Gelir kalemleri üye ülkelerin kaynaklarından sağlanıyor

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor.

Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.