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Özbekistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı

TRT’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dünya çapındaki izleyici kitlesini her geçen gün arttırıyor. Dizinin yapımcısı Özbekistan'da yeni projelerini anlattı.

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TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a dünyanın dört bir yanından büyük ilgi var. Dizinin dünya çapındaki izleyici kitlesini her geçen gün arttırıyor.

Dizinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Medeniyet Bakanlığı’nın ortak film ve dizi projeleri için Özbekistan’daydı. Bozdağ’a halk yoğun ilgi gösterdi.

Program sonunda Bozdağ, konukların Diriliş Ertuğrul ile ilgili sorularını cevapladı.

Bozdağ, "Kültür Bakanlığı bizi bir film projesi için davet etti. Diriliş Ertuğrul hayranı Özbekistan'da herkes. Bizi çok iyi ağırladılar. Yaptığımız eserin bu kadar ilgi görmesi Özbeklerin ruhunda bizim kültürel bağlarımıza dair, geçmişimize dair, kardeşliğimize dair ateşi harlamış olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Birçok insanla görüştüm Diriliş Ertuğrul'u izleyerek Türkçe öğrenmişler." dedi.

Toplantıda Özbeklerin akıcı Türkçeleri dikkat çekti. Program öncesinde Diriliş Ertuğrul dizisindeki kostümleri giyen sinema sanatçıları büyük ilgi gördü.

Mehmet Bozdağ, Özbekistan tarihini anlatan sinema ve dizilere her türlü katkıyı sağlayacakları müjdesini verdi.

Kaynak: TRT Haber 

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