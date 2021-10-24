Özbekistan'da seçmenler 2016 yılında yapılan erken seçimin ardından ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin aday gösterebildiği seçimde, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de bulunduğu 5 aday yarışıyor.

2016'da gerçekleştirilen son cumhurbaşkanlığı seçimini 3 rakibi karşısında, seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.

Ülkedeki seçimi Türkiye yakından takip ediyor



Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin köklü bağlara sahip olduğu Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan’la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.