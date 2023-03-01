Saidov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ile görüşmesinde iş çevreleri için daha iyi koşulların oluşturulması, Özbekistan'ın insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesi, Orta Asya’da bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve diğer konularda çabaların birleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Saidov, ayrıca ABD hükümetinin Özbekistan Devlet Başkanı'nın reform sürecindeki sarsılmaz ve tam desteğini çok takdir ettiklerini belirterek, bu görüşmenin verimli geçeceğini umduğunu aktardı.

Özbekistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken da dün Kazakistan’ın başkenti Astana’da hem ikili hem de C5+1 formatında ortak sorunlar ve amaçlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Blinken, ayrıca Özbekistan ile dinamik ilişkileri, ülkenin C5+1'deki rolünü, giderek gelişmekte olan ikili işbirliğini ve Özbek yönetiminin reform sürecini takdir ettiklerini belirtti.