Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
[Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Özbekistan, Tükiye'ye taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi."
Etiketler: Şevket MirziyoyevSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 09:02
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