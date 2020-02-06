Hafter milisleri Hadbe bölgesine saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bir bölgeye roket düşmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki El-Hadbe el-Bedri bölgesine düzenlediği roket saldırısının yine sivilleri hedef aldığını kaydetti.
Bir sivilin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı son saldırıyla birlikte Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda, son bir hafta içinde 6'sı çocuk en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler: Libya hadbe bölgesi trablus hafterSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 06:16
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