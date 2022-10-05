Otobüs yoldan çıkıp vadiye yuvarlandı: En az 25 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir otobüsün vadiye düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, salı gecesi Pauri Garhwal semtinde yoldan çıkan otobüste 40'tan fazla kişinin olduğunu söyledi.
Devletin afet müdahale gücü tarafından yürütülen kurtarma çalışması sonrasında 21 yolcu otobüsten çıkarıldı.
Başbakan Narendra Modi, "Yaslı ailelerin acısını hissettiğini" söylediği bir mesaj yayınladı.
Kaza olduğunda otobüs, Laldhang'dan Uttarkand'daki Bironkhal köyüne giden bir düğün alayı taşıyordu.
Kazanın nedeni bilinmezken, devlet yetkilileri olayı araştırdıklarını söyledi.
Olay yerinden görüntüler, kurtarma personelinin hayatta kalanları çıkarmaya yardım ettiği sırada, dik bir tepenin yakınında yatan otobüsün parçalanmış kalıntılarını gösterdi.
Hindistan'da yol güvenliği, kötü sürüş ve harap yollardan kaynaklanan kazalarda her yıl 100.000'den fazla kişinin ölmesiyle ünlü.
Otobüsler, Hindistan'da, özellikle küçük kasabalarda popüler bir ulaşım şekli.
Ancak operatörler genellikle güvenlik kurallarını hiçe sayıyor ve kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıyor.
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