İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevredeki kentlerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti.