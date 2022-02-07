Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüs şoförü aracı durdurup bebeği sakinleştirdi
Azerbaycan'da bir otobüs şoförü, araç içinde ağlayan bir bebeği görünce dayanamadı. Otobüsü durduran şoför bebeği bakın nasıl sakinleştirdi.
Bebeğin ağladığını gördü. Dayanamayıp otobüsü durdurdu, kucağına alıp gezdirerek sakinleştirdi. Görüntüler Azerbaycan'dan...
6 yıllık otobüs şoförü Ogtay Novruzov, araçtaki bir bebeğin durmadan ağlaması üzerine ailesinden izin isteyerek bebeği kucağına aldı. Otobüs içerisinde gezdirerek sakinleştirdi. Kısa süre içerisinde ağlaması kesilen bebeği ailesine teslim etti.
Şoföre sosyal medyada alkış yağdı
Görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı, şoför takdir topladı.Novruzov, 2017 yılında da otobüste rahatsızlanan bir epilepsi hastasına ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtarmıştı.
Etiketler: Azerbaycan
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