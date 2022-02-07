Bolukendire Adası Vorina sahilinde, üzerlerinde kıyafet olmayan bir erkek ve bir kadının cansız bedeni bulundu.

Sömbeki Adası'nda ise 1.70 boylarında bir erkeğe ait cenaze tespit edildi.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen bu kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi sonuçlarının bekleneceği açıklandı.