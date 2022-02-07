Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de 3 kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ege'de Bolukendire Adası sahilinde iki, Sömbeki Adası kayalık bölgesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kimlikleri tespit edilemeyen cenazelerin otopsi sonuçları bekleniyor.
Bolukendire Adası Vorina sahilinde, üzerlerinde kıyafet olmayan bir erkek ve bir kadının cansız bedeni bulundu.
Sömbeki Adası'nda ise 1.70 boylarında bir erkeğe ait cenaze tespit edildi.
Kimlikleri henüz tespit edilemeyen bu kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi sonuçlarının bekleneceği açıklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Yunanistan
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