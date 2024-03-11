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Dünya
TRT Haber 11.03.2024 10:08

Oscar'da kırmızı broşlarla Gazze'de ateşkes çağrısı

Oscar töreninde aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi isimlerin bulunduğu birçok sanatçı salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Oscar'da kırmızı broşlarla Gazze'de ateşkes çağrısı

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan alırken hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze gösterisi, hem de ödül konuşmaları geceye damga vurdu.

Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı.

Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başladı.

96. Oscar Ödül Töreni sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
96. Oscar Ödül Töreni sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti.

Oscar'da kırmızı broşlarla Gazze'de ateşkes çağrısı

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu
96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" mesajını verdi.

Oscar'da kırmızı broşlarla Gazze'de ateşkes çağrısı

Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.

ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu.

Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.

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