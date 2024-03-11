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Dünya
AA 11.03.2024 10:13

ABD ve Ürdün, Gazze'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük gıda yardımını havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

ABD ve Ürdün, Gazze'nin kuzeyine 11 bin 500 öğünlük gıda yardımını havadan indirdi

CENTCOM'un sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortak operasyon kapsamında, Gazze'nin kuzeyine dün yerel saatle 14.07'de havadan insani yardım indirildiği kaydedildi.

Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için havadan yardımların yapıldığı aktarılan açıklamada, gıda yardımlarının 11 bin 500 öğüne denk geldiği belirtildi.

Açıklamada havadan inen yardım paketlerinde pirinç, un, makarna ve konserve gıda bulunduğu aktarılarak havadan yardımların süreceği mesajı verildi.

Mısır ve BAE, Gazze'ye yedinci defa havadan yardım ulaştırmıştı

Birleşik Arap Emirliği (BAE) Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyine yedinci defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtilmişti.

Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, onlarca ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan uçaklarla yapıldığı aktarılmıştı.

Öte yandan Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri mensuplarının Ürdün ve bazı "dost ve kardeş" ülkelerle işbirliği içinde birçok yardım misyonu gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

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