Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 kaynaklı 87 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 267 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Buna göre, ülkede salgında ölenlerin sayısı 6 bin 980'e, vaka sayısı 212 bin 679'a, iyileşenlerin sayısı da 167 bin 699'a ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişide virüs tespit edildi.

Açıklamada, bugüne kadar koronavirüsten ölenlerin sayısının 878'e, vaka sayısının 313 bin 626'ya ulaştığı, 289 bin 276 kişinin de iyileştiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 kaynaklı 3 kişinin öldüğünü, 306 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada salgından ölenlerin sayısının 6 bin 386'ya, virüse yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin de 360 bin 400'e ulaştığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte iki ölüm kaydedildiğini, 275 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede salgından ölenlerin sayısının 2 bin 900'e ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 108 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısının da 74 bine çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yeni tip koronavirüs salgınında dün bir kişinin vefat ettiği, 756 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, salgın kaynaklı ölü sayısının 961'e ulaştığı, vakaların da 167 bin 410'a çıktığı kaydedilirken, iyileşenlerin sayısının da 159 bin 543 olduğu açıklandı.