ABD Başkanı Joe Biden'ın Göçmenlik Başdanışmanı Amy Pope, başta Meksika olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde zorla yerinden edilmiş kişiler için düzenlenen dayanışma etkinliğinde, 57 milyon dolardan fazla insani yardım toplandığını duyurdu.

Yardımın, düzensiz göçün temel nedenlerini ele almak ve bölge genelinde iş birlikçi göç yönetiminin güçlendirmesi amacıyla organize edildiğini belirten Pope, uluslararası ortakların da aracılığıyla zorla yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağını söyledi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı (UNHCR), Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) desteğiyle İspanya, Guatemala ve Kosta Rika hükümetleri ev sahipliği yaptı.