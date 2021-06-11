Kanada'da İslam karşıtı teröre tepkiler dinmiyor.

Kanada’da faaliyet gösteren 52 Müslüman sivil toplum kuruluşu, açık bir mektup kaleme aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yazılan mektupta, ülkede İslam karşıtlığı gerçeğinin gözardı edildiğine dikkat çekildi.

"Somut adımlar atılmalı"

İslam karşıtlığının dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kanada'da da canlar aldığı vurgulandı. "İslam karşıtlığına son vermek, devletin tüm kademelerinin somut adımlar atmasıyla mümkün olabilir" denildi.

Başbakan Trudeau'ya çağrı yapıldı. İslam karşıtlığı ile mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi için "Ulusal Eylem Zirvesi" düzenlenmesi talep edildi.

Kanada, son olarak geçtiğimiz Pazartesi günü İslam karşıtı terör saldırısına sahne olmuştu. London kentinde bir saldırgan, kullandığı minibüsü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürmüş, olayda aynı aileden biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti.