Yerel basındaki haberlere göre, Orta Afrika Halkı Demokratik Cephesi'nin (FDPC) üyeleri ülkenin batısındaki Lokoto köyüne baskın düzenledi. Köydeki araçları ateşe veren silahlı kişiler 11 kişiyi rehin aldı.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika İstikrar Misyonu (MINUSCA), barış gücü askerlerinin bölgede operasyon ve arama çalışması başlattığını duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebada, grubu mantıklı davranmaya davet ederek, "Barış anlaşmasını savaşa dönmek için imzalamadık." ifadesini kullandı.

MINUSCA ile bölgede saldırılar düzenleyen FDPC arasında nisan ayı başında çıkan çatışmalarda silahlı grup üyesi 5 kişi öldürülmüştü.

FDPC, OAC hükümeti ile ülkedeki silahlı gruplar arasında şubat ayında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin rahatsızlığını duyurmak için otoyollarda barikatlar kurmuştu. Barış anlaşması uyarınca kurulan hükümette kendisine yer verilmediğini belirten FDPC, barikatları mart ayı başında kaldırmıştı.

Etiyopya'da mart ayında tekrarlanan yeni barış görüşmelerinin ardından, 22 Mart'ta OAC'de yeni bir hükümet kurulmuştu.

FDPC'nin lideri Abdoulaye Miskine, kendisine teklif edilen bakanlık görevini reddetmiş, Miskine'in bir akrabası başbakan özel danışmanı olarak atanmıştı.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i halen silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalandı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başladı.

Kaynak: AA