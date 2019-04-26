Başkent Hartum’un caddelerinde bugün hakimler, gazeteciler, doktorlar, mühendisler, öğrenciler ve sporcular gibi farklı meslek grupları ile çevre illerden gelen binlerce kişinin gösteri alanına yürüşü nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sonlandıran, ardından sivil yönetim talebine dönüşen gösterilere Şendi, Medeni, Rufaa, El Menakıl, Kusti gibi ülkenin farklı bölgelerindeki kentlerden yoğun katılım oldu.

Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivillere devretmesini, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesini isteyen binlerce eylemcinin gösterileri 20. gününü geride bıraktı.

Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, hafta başında yönetimi sivillere teslim etmesi için askeri konseye baskı amacıyla, halka perşembe günü "milyonluk gösteri" çağrısı yapmıştı.

“Yaşananlar sadece bir devrim değil, yeni Sudan’ın doğuşu”

Sudan Meslek Odalarından (SPA) yapılan açıklamaya göre, başkentin yanı sıra Faşir, Kadarif gibi kentlerde de binlerce gösterici protesto eylemi ve yürüyüşler düzenledi.

Açıklamada, “Başkentteki ordu karargahı önünde yaşananlar ve çeşitli kentlerdeki protesto eylemleri sadece bir devrim değil, hayalini kurduğumuz yeni Sudan’ın doğuşu. İdrakimiz, tecrübemiz ve kazanımlarımıza sahip çıkma arzumuzla bizler devrimin efendileri ve bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüştü.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerin en büyüğü, 6 Nisan'da başkent Hartum'da ordunun ana karargahı çevresinde yapıldı.

Gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız bir darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed en-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi. Göstericiler, orduya ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu. Protestolar sonraki günlerde de devam etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da ordunun yönetime el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıkladı.

Askeri konsey, muhalif gruplarla diyaloğa her zaman hazır olduğunu açıklarken, muhaliflerle asker arasında geçiş sürecindeki yönetim şekli ve isimler konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile gösterilerin organizatörü SPA, yönetimin sivillere devri, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesi gibi talepler karşılanana dek ülke genelindeki gösterileri sürdüreceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA