Büyük Okyanus’ta oluşan Orlene Kasırgası, "Kategori 1" seviyesinde Meksika’da etkili oldu.

Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya inen Orlene, bölgede şiddetli yağışlara ve fırtınaya neden oldu.

Yetkililer, bazı yerleşim bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yaşandığını, yıkılan ağaçlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını aktararak, riskli bölgelerde yaşayan 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kasırganın Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco ve Colima eyaletlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, bölgedeki vatandaşların tedbirli olmalarını ve akarsulardan geçmekten kaçınmalarını tavsiye ederken, nehir ya da göl çevresinde yaşayanların ise su seviyesine dikkat etmelerini istedi.

Orlene Kasırgası'nın bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi sonucu Sinaloa Topolobambo Limanı geçici olarak ulaşıma kapandı. Ayrıca Sinaloa, Jalisco ve Nayarit eyaletlerinin birçok şehrinde de kasırga nedeniyle eğitime ara verildi.