Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liberya'da 100 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi.
Adalet Bakanı Musa Dean, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liberya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ile Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun iş birliğinde başkent Monrovia'ya bağlı Topoe köyünde operasyon düzenlendiğini belirtti.
Dean, operasyonda 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiğini kaydetti.
Operasyonda Gine-Bissaulu ve Lübnanlı şüphelilerin gözaltına alındığını aktaran Dean, olaya ilişkin soruşmanın sürdüğünü söyledi.
Etiketler: Afrika Uyuşturucu
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