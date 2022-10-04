Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya'nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını açıkladı.

Hamada, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin, Japonya'nın 3 bin 200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu'na düştüğünü kaydetti.

Söz konusu bölge genelinde seyreden gemi ve uçaklara yönelik hasar tespit edilmediğini belirten Hamada, füzenin "Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze" olarak tahmin edildiğini söyledi.

Kyodo ajansı, en kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Aomori eyaletlerinde idari yönetimlerin, halka yönelik, binalardan ayrılmamalarına yönelik uyarıda bulunduğunu aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzenin yerel saatle 07.22'de fırlatıldığını ve 07.44'te Japon ulusal karasuları dışında denize düştüğünü doğruladı.

"Olası bir hasar ön görülmediği için" Japonya'nın füzeyi imha etmediğini ifade eden Matsuno, denemeyi bölgeye ve uluslararası topluma yönelik "yakın bir tehdit" olarak niteledi.

Benzer denemeyi en son Eylül 2017'de gerçekleştiren Pyongyang yönetiminin, kıyı komşusu Japonya üzerinden bir başka bölgeye yönlendirdiği füze sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.

Uluslararası basında 4 bin 600 kilometrelik seyir süresine yönelik, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar denediği orta ya da uzun menzil füzeler arasında en uzun süre olduğuna dikkati çekildi.

Seferler aksadı

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği bildirildi.

Füze denemesi kaynaklı olarak Aomori havalimanından başkent Tokyo'ya yönelik uçuşlarda gecikme yaşandığı ve hızlı tren seferlerinin kısa süreli aksadığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmayı da orta menzilli balistik füzenin, Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinde bulunan Mupyong-ri'den doğu yönüne fırlatıldığını doğruladı.