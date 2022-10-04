Katar Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak ettiğini duyurmasıyla ilgili gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve krize bir çözüm olarak diyalog yolunun izlenmesi gerekliliğini" vurguladı.

Katar'ın bu krize acilen barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan her türlü uluslararası ve bölgesel çabaya katkıda bulunmaya hazır olduğu yinelenen açıklamada ayrıca Doha'nın ilgili tüm taraflar için iletişim kanallarının açık olduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişlerinden yapılan açıklamada da, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarının ilhakını duyurmasıyla ilgili gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin" altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma da pazartesi günü düzenlenen oturumda bölgelerin, Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etmişti.