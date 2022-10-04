Miçotakis, CNN'de Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncelerinin karşısındayım" dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.



Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı.



️Görüntülerde, Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyordu.



CNN ekranlarına yansıyan bu görüntüler Yunan başbakanın Türkiye'yi suçlayan söylemlerini yalanlar nitelikteydi.