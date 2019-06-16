Fransa'nın başkenti Paris'teki hayvanat bahçesinde yaşayan orangutan Nenette, 50. yaş gününü çok sevdiği çilekli pasta ile kutladı.

Hayvanat bahçesi yöneticileri, dünyada 50. yaşa ulaşan 15 orangutandan biri olan Nenette için özel bir doğum günü partisi hazırladı. Yaşlı orangutanın ilk işi pastanın tadına bakmak oldu.

Vakit geçirmeden de afiyetle yedi. Ardından kendisi için hazırlanan hediyeleri açtı, içinden çok sevdiği egzotik meyveler çıktı.

Kutlamaya ziyaretçiler de katıldı.

Kaynak: TRT Haber