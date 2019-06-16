ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararı karşısında, İsrail yönetimi de Golan'da kuracağı yeni yerleşim birimin "Ramat Trump" adını verdi.

Hukuka aykırı yerleşim biriminin temelini de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu attı.

Trump 25 Mart'ta imzalamıştı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail hükümeti de, yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.

Kaynak: TRT Haber