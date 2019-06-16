İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran meclisinde milletvekillerine hitap eden Meclis Başkanı Ali Laricani, "Umman Denizi'nde tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır" ifadesini kullandı.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda düşmanlık meydana getirmek için Japonya yakınlarında kendi gemilerini hedef aldığını hatırlatan Laricani, Washington yönetiminin yaptırımlardan sonuç almamasıyla yine benzer bir girişimde bulunduğunu öne sürdü.

Televizyon kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, tanker saldırılarıyla ilgili, "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz" demişti.

Front Altair mürettebatı Dubai'ye gönderildi

Öte yandan Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, Front Altair petrol tankeri mürettebatının dün gece uçakla İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye gönderildiğini aktardı.

Afifipur, 23 kişilik mürettebatın, 1'i kadın 11'i Rusya, 11'i Filipinler ve 1'inin de Gürcistan uyruklu olduğunu belirtti.

Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Afifipur, Front Altair petrol tankerinin dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yakınlarındaki Khor Fakkan-Fuceyre sularına doğru hareket ederek İran'ın gözetiminden çıktığını söyledi.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı 2 darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına dair görüntüler yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Kaynak: AA