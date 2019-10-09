Operasyon öncesi terör örgütünde büyük panik09 Ekim 2019 Çarşamba 13:48 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
Nusaybin İlçesinin hemen karşısında yer alan Kamışlı bölgesinde paniğe kapılan teröristlerin daha önceden kazdıkları mevzileri güçlendirmek için beton bloklar sevk ettikleri görüntülendi.
Mehmetçik harekat için gelecek emri beklerken terör örgütünde büyük korku ve telaş hakim. Panik içindeki teröristler, operasyona karşı önlem almaya çalışıyor.
Terör örgütünün işgali altındaki Ayn-el Arap bölgesindeki, tünel ve mevzileri güçlendirmek için hazır bekletilen beton bloklar, TRT Haber ekiplerince dronla görüntülenmişti.
Fırat'ın doğusundaki Kamışlı çevresinde son çekilen görüntülerde ise teröristlerin bölgeye beton bloklar sevk ettikleri görülüyor. Tırlarla taşınan beton bloklarla daha önceden kazılan terör mevzilerinin güçlendirilmesi planlanıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaydedilen görüntülerde ise PKK/YPG'li teröristlerin sık sık sınıra yakın bölgelerde devriye yaptıkları da görülüyor.
Kaynak: TRT Haber