Mehmetçik harekat için gelecek emri beklerken terör örgütünde büyük korku ve telaş hakim. Panik içindeki teröristler, operasyona karşı önlem almaya çalışıyor.

Terör örgütünün işgali altındaki Ayn-el Arap bölgesindeki, tünel ve mevzileri güçlendirmek için hazır bekletilen beton bloklar, TRT Haber ekiplerince dronla görüntülenmişti.

Fırat'ın doğusundaki Kamışlı çevresinde son çekilen görüntülerde ise teröristlerin bölgeye beton bloklar sevk ettikleri görülüyor. Tırlarla taşınan beton bloklarla daha önceden kazılan terör mevzilerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden kaydedilen görüntülerde ise PKK/YPG'li teröristlerin sık sık sınıra yakın bölgelerde devriye yaptıkları da görülüyor.

Kaynak: TRT Haber