Fanatik Yahudiler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 185 fanatik, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Bir süre avluda dolaşan Yahudiler Harem-i Şerif'ten ayrıldı.

İsrail, kışkırtıcı adımlar atarken, hukuksuz uygulamalarını da sürdürüyor. İsrail güçleri günde 20 Filistinliyi gözaltına alıyor. Yalnızca 2 Filistinliyi serbest bırakıyor.

Tutukluluğu süren Filistinlilere türlü işkenceler uyguluyor.

73 kişi işkencelerde hayatını kaybetti

Filistinli insan hakları kuruluşları, 1967'den bu yana 73 kişinin sorgu sırasında öldüğünü açıkladı.

Filistin insan hakları kuruluşları, tutukluların yasal statülerinin halen açıklığa kavuşturulmadığına da dikkati çekti.

Binlerce Filistinli serbest bırakılsa da gördüğü işkencelerin etkileri sürüyor.

25 Eylül'de gözaltına alınan Samir Arbid de onlardan biri.

İsrail'in Haaretz gazetesi, sorgu sırasında özel tekniklerle işkence yapılan

Arbid'in hayati tehlikesinin bulunduğunu yazdı

İnsan hakları kuruluşları, Filistin yönetimini, İsrail'in savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmaya çağırdı.

Kaynak: AA