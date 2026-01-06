OpenAI'ın eski uzmanından itiraf: Tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor

Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine dair ürkütücü senaryolarıyla tanınan eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, dünyanın geleceğine dair yaptığı karamsar tahminlerini güncelledi. Bir dönem teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran ve 2027 yılını bir dönüm noktası olarak işaret eden Kokotajlo, yapay zekanın gelişim hızının ilk tahminlerinden "biraz daha yavaş" ilerlediğini itiraf ederek insanlık için kritik takvimi ileri bir tarihe çekti.

Kokotajlo’nun geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı ve "AI 2027" adını verdiği senaryo, kontrolsüz bir gelişimin ardından dünya liderlerini alt eden ve nihayetinde insanlığı yok eden bir süper zekanın doğuşunu öngörüyordu. Ancak gerçek dünyanın karmaşıklığı ve yapay zekanın otonom kod yazma becerilerindeki ilerleyişin beklenen ivmeyi tam olarak yakalayamaması, bu karanlık kehanetin revize edilmesine neden oldu. Yeni öngörülere göre, yapay zekanın kendi kendini geliştirerek süper zekaya dönüşmesi artık 2027 değil, 2030’lu yılların başı olarak tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yapay zekanın satranç oynamak gibi dar alanlarda sergilediği başarının, gerçek dünyanın devasa ataleti ve karmaşık yapısı karşısında aynı hızla ilerleyemediğine dikkat çekiyor. Bir zamanlar bilime yakın duran "yapay genel zeka" kavramı, bugün birçok araştırmacı için yavaş yavaş bir bilim kurgu anlatısına dönüşmeye başladı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın bile kendi şirketinin hedeflerine dair "tamamen başarısız olabiliriz" şeklindeki temkinli açıklamaları, teknoloji dünyasındaki bu devasa dönüşümün sanıldığı kadar pürüzsüz olmayacağını kanıtlar nitelikte. Sonuç olarak, yapay zekanın dünyayı bir güneş paneli tarlasına çevirmek için insanlığı tasfiye edeceği o korkutucu ihtimal, şimdilik modern dünyanın bürokrasisine ve teknik engellerine takılmış görünüyor.