Önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı

ABD'de, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.

Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadını pençeleriyle yaraladı.

Kadının kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluştu

Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.