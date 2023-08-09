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Dünya
AA 09.08.2023 11:21

İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 ölü

İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan adası açıklarında göçmen teknesi battı: 41 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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