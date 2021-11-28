Hollanda sağlık otoriteleri, Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen yolcular arasındaki 13 kişide koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğünü bildirdi.

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü (RIVM) vakaları doğruladı.

Hollanda Sağlık Bakanı, ülkede daha fazla Omicron varyantı vakasının bulunabilececeğini söyledi.

Danimarka'da 2 vaka

Danimarka Serum Ensitüsü de Güney Afrika'dan gelen yolcular arasındaki 2 kişide Omicron varyantının saptandığını duyurdu.

İlgili açıklamada, bunun "beklenen" bir durum olduğuna dikkat çekildi.

30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Uzmanlar, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor.

Bu yeni varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.