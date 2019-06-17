11 Nisan'daki darbeden sonra ilk kez görüntülenen devrik lider Ömer el-Beşir, öğle saatlerinde Kuber Hapishanesinden alınarak, polis korumasında başkentteki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına götürüldü.

Sudan resmi televizyonu da Beşir'in hapishaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Hartum Yolsuzlukla Mücadele Savcı Vekili Alaaddin Defullah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşir'in "şüpheli servet edinme ve döviz bulundurmak" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere avukatları eşliğinde savcılığa götürüldüğünü söyledi.

72 kişilik heyet savunacak

Beşir'in savunma heyetinden alınan bilgiye göre, devrik lideri hukukçular ve avukatlardan oluşan 72 kişilik bir heyet savunacak.

Başsavcılık kaynakları 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı.

Başsavcılık, Beşir'e şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili suçlamalar yöneltmişti.

Basında çıkan haberlerde, Beşir ve diğer bazı sanıklar hakkında 1989'daki askeri darbeyle anayasal düzeni yıktıkları gerekçesiyle ayrı bir dava daha açılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Sudan Başsavcılığı, Beşir döneminin sembol isimleri hakkında da 41 dava açıldığını duyurmuştu.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA