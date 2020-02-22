Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ölümden kaçıp eski bir otobüsün içine sığındılar
Rejim güçleri aylardır İdlib ve çevresindeki yerleşim yerlerini bombalıyor. Canını kurtarabilenler yollara düşüyor. Saldırılardan kaçanların ilk çabaları ise sığınabilecekleri bir çadır veya yer bulabilmek.
Halep’in Batısı’ndan rejim saldırılarından kaçan çift barınacak çadır ve yer bulmayınca içine eşyalarını doldurdukları eski bir otobüsün içinde yaşam mücadelesi veriyor.
16 metrekarelik otobüs içinde yemek yapan ve içi eşya dolu araçta sadece 3 metrekarelik alanı kullanabilen Emire Talip ve Zakariye Müslüm çifti, büyük bir dram yaşıyor.
Halep’in Mansura kasabasına rejimin düzenlediği saldırıdan kaçan çiftin, 20 gündür evleri, eski otobüsleri oldu.
Etiketler: idlib suriye Esed RejimiSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:17
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