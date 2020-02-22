Halep’in Batısı’ndan rejim saldırılarından kaçan çift barınacak çadır ve yer bulmayınca içine eşyalarını doldurdukları eski bir otobüsün içinde yaşam mücadelesi veriyor.

16 metrekarelik otobüs içinde yemek yapan ve içi eşya dolu araçta sadece 3 metrekarelik alanı kullanabilen Emire Talip ve Zakariye Müslüm çifti, büyük bir dram yaşıyor.

Halep’in Mansura kasabasına rejimin düzenlediği saldırıdan kaçan çiftin, 20 gündür evleri, eski otobüsleri oldu.