Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı Bauchi Eyaleti Başkanı Dr. Rilwan Muhammed, 25 Mayıs'tan bu yana eyaletin farklı bölgelerinde 1799 kişiye kolera teşhisi konulduğunu söyledi.

Muhammed, salgın nedeniyle 17 kişinin daha öldüğünü, böylece geçen aydan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını aktardı.

Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını belirten Muhammed, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.