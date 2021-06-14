Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Teksas eyaletinde küçük uçak inişi sırasında düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
KTRK televizyonunun haberine göre, Teksas’a bağlı Houston kentinin 160 kilometre kuzeyinde bulunan bir havaalanına yerel saatle 01.00 sularında iniş yapmaya çalışan uçak düştü.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Justin Ruiz, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi.
Sözcü Ruiz, uçakta bulunan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.
Etiketler: ABD
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