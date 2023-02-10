Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile bir araya geldiğini belirtti.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladığını kaydeden Zelenska, Türk halkına taziyelerini ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a hitaben paylaştığı mesajda Zelenska, "Emine Erdoğan ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Zelenska, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.