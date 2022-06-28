Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis’in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar euroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.

"Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar euro harcayacağız." diyen Scholz, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.

Scholz, bunun NATO’nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.