Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olaf Scholz: Savunma için yılda 70-80 milyar euro harcayacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.
Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis’in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar euroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.
"Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar euro harcayacağız." diyen Scholz, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.
Scholz, bunun NATO’nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.
Etiketler: Olaf Scholz Almanya Savunma Sanayii
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