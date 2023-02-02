Skandal, üniversiteden mezun olan bir öğrencinin diploma tezini yazmak için ChatGPT kullanma deneyimini Twitter'da paylaşmasının ardından patlak verdi.

Öğrenci, metin uzunluğu kısıtlamalarını nasıl aştığını açıkladı, tutarlı bir metin elde etmek için programın nasıl kullanılacağına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Tez üniversitede başarıyla sunuldu.

Öğrenci, yalnızca asgari bir geçme notu aldığını kabul etti ancak tezini 'yazması' sadece 23 saat sürdü.

Öğrenci, Twitter kullanıcılarından karışık tepkiler aldı.

Bazıları öğrenciyi yaratıcılığından ötürü övdü, bazıları ise onu kopya çekmekle suçladı.

Bazı kullanıcılar numaraya o kadar öfkelendiler ki, RGGU'ya ve Rusya Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunarak yetkilileri soruşturmaya ve tezi tamamen iptal etmeye çağırdılar.

Üniversite öğrenciyi kınadı ve yetkilileri eğitim tesisleri için ChatGPT'ye erişimi kısıtlamaya çağırdı.