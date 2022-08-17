ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaşta mevcut spekülasyonların çoğu, bombalamanın dehşetine odaklanırken, Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, gerçek ıstırabın çatışmadan sonraki yıllarda, arz kesintisinde yaşanacağını ortaya koydu.

Nükleer savaş çıkması halinde yanan şehirlerden gelen kül ve kurum atmosfere girip güneş ışığını engellediği için nükleer kış yaşanabilir ve 5 milyardan fazla insan açlıktan ölebilir.



Nature Food dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer bir kışın gıda ürünleri üzerindeki etkisiyle daha da artacak.

Sıcaklıklar düşecek ve yağışlar azalacak

Kül, atmosfere girdiğinde oluşacak soğutma etkisi bir yıl içinde zirve yapacak, ancak sıcaklıklardaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.

Duman ve kül bulutları gıda arzında yüzde 90’lık bir düşüşe sebep olacak ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90’lık bir düşüşe sebep olacak.

ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak. Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak.

Araştırmacılar, nükleer kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini tespit etti.