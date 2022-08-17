Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: ABD ile mahkum takasına hazırız
[Fotograf: Reuters]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin ABD ile mahkum takasına hazır olduğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, basın mensuplarının ABD ile mahkum takası konusuna ilişkin sorularını yanıtladı.
Kenani, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak çeşitli kanallar aracılığıyla ABD tarafına mahkumlar sorunuyla ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca ilan etti." dedi.
İranlı mahkumların ABD'nin gerçek dışı iddialarıyla tutuklandığını öne süren Kenani, "ABD adalet sisteminin kurbanı olan İranlı tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı ve ailelerine dönebilmelidir." şeklinde konuştu.
Etiketler: İran ABD ABD İran ilişkileri
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