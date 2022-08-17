İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, basın mensuplarının ABD ile mahkum takası konusuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Kenani, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak çeşitli kanallar aracılığıyla ABD tarafına mahkumlar sorunuyla ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca ilan etti." dedi.

İranlı mahkumların ABD'nin gerçek dışı iddialarıyla tutuklandığını öne süren Kenani, "ABD adalet sisteminin kurbanı olan İranlı tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı ve ailelerine dönebilmelidir." şeklinde konuştu.