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Dünya
AA 08.02.2024 11:25

Norveç'ten UNRWA'ya 26 milyon dolar yardım

Norveç, bazı ülkelerin desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına 26 milyon dolar yardım gönderdiğini duyurdu.

Norveç'ten UNRWA'ya 26 milyon dolar yardım
[Fotograf: AA]

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Norveç Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 26 milyon dolar yardım gönderdi.

Eide, "UNRWA, Gazze'deki insani çabaların bel kemiğidir. Hizmetleri, aşırı ihtiyaç içerisinde bulunan milyonlarca insan için kritik önem taşıyor." dedi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA: İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı
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UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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