Ekvador'da, ALS hastasının açtığı davanın ardından ötanazi suç olmaktan çıkarıldı

Anayasa Mahkemesi, bir ALS hastası kadının ciddi ya da tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan muzdarip olanların "onurlu bir şekilde ölmesine izin verilmesi" gerektiğini savunarak açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Söz konusu meselenin "onurlu yaşama hakkı"yla ilişkili olduğunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, geri döndürülemez fiziksel yaralanma veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle yoğun acı yaşayan hastalar için ötanazinin uygulanabileceğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, gereken yasal düzenlemeleri yapmaları için meclis üyelerine ve sağlık yetkililerine 12 ay süre tanıdı.

Davayı açan 42 yaşındaki Paola Roldan, kararın ardından basına yaptığı açıklamada, bugünün kendisi için özel bir gün olduğunu dile getirerek, Anayasa Mahkemesine "özgürlük ve haysiyetten yana tavır aldığı" için teşekkür etti.

2020'de ALS semptomları görülen Roldan, Ağustos 2023'te ciddi ya da tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan muzdarip olanların "onurlu bir ölümü" hak ettiğini ve bu ızdırabı durdurmak için "özgürce ve gönüllü olarak yaşamlarına son vermelerine izin verilmesi" gerektiğini savunarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.