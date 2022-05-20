Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı.
Norveç polisinin yaptığı açıklamada, olayın Oslo'nun batısında bir ilçede yaşandığı ve failin bıçaklı saldırıyı "gelişigüzel" yaptığı aktarıldı.
Olayda en az 4 kişinin yaralandığı, bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Norveç basınındaki haberlerde, saldırganın yakalandığı duyuruldu.
Polis teşkilatının Twitter hesabında saldırıya dair yapılan paylaşımda olay, "süre gelen, tehdit edici şiddet" olarak tanımlandı.
Etiketler: Norveç
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