Norveç merkezli Dagens Næringsliv’de yer alan haberde, uygulamanın ilk aşamasında Bitcoin ile ödeme yapma seçeneğinin yalnızca Norveç bölgesinde yaşayan müşterilere sunulacağı belirtilirken, havayolunun Bitcoin’in yanında başka dijital para birimlerini de kabul edeceği vurgulandı.

Bunun yanında Norweigan Air’in, Norwegian Block Exchange (NBX) ismiyle kendi kripto para birimleri borsasını da piyasaya süreceği ve söz konusu uygulamayı ağustosta Norveç’teki yatırımcılara sunduktan sonra gelecek aylarda komşu ülkelerde de kullanıma açacağı öne sürüldü.

NBX Direktörü Stig A. Kjos-Mathisen, havayolunun ayrıca, müşterilerin söz konusu borsada işlem yaparken puan kazanabilecekleri bir ödül programı oluşturduğuna ve bu puanların bazı ayrıcalıklar ile uçak biletlerinde indirim için kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA