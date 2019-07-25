Tunus'un güneyindeki Safakes kenti açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 90 kişi, Tunuslu gönüllüler tarafından defnediliyor.

Yerel yetkililerin Afrikalı düzensiz göçmenlerin defnedilmesi konusunda isteksiz olması, gönüllüleri harekete geçirdi. Tunus Kızılayının kampanyasıyla bir araya gelen gönüllüler, gerekli törenleri düzenleyerek defin işlemlerini yapıyor.

Bu ay başında Tunus Kızılayı, Libya'dan hareket eden ve Afrikalı düzensiz göçmeleri taşıyan bir teknenin battığını açıklamıştı.

Çölde ya da denizde hayatlarını kaybediyorlar

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Libya'dan yola çıkan bazı göçmen tekneleri yakın coğrafi konumu nedeniyle Tunus açıklarında Akdeniz'in kara sularına gömülüyor.

Kaynak: AFP