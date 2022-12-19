Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre, 85 yaşındaki Kral, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve antibiyotik tedavisi görüyor.

Kral 5. Harald'ın durumunun stabil olduğu ve birkaç gün başkent Oslo'daki hastanede kalacağı duyuruldu.

Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta da ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart’ta COVID-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.

Üç doz COVID-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.