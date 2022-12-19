Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Norveç Kralı 5. Harald enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre, 85 yaşındaki Kral, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve antibiyotik tedavisi görüyor.
Kral 5. Harald'ın durumunun stabil olduğu ve birkaç gün başkent Oslo'daki hastanede kalacağı duyuruldu.
Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta da ateşlenme nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kral, 22 Mart’ta COVID-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'a bırakmıştı.
Üç doz COVID-19 aşısı olan Kral 5. Harald, son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.
Etiketler: Norveç
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