Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nobel Tıp Ödülü'nü Svante Paabo kazandı
Nobel Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi" ile ilgili çalışmaları nedeniyle İsveçli Bilim İnsanı Svante Paabo kazandı.
Bilim dünyasının tartışmasız en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde.
Etiketler: Nobel
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