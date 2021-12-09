Nobel ödülü sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa, eleştiri oklarını sosyal medyaya çevirerek, sosyal medyanın seçimlere etkisine dikkat çekti.

Ressa, olaylarla gerçekler arasında tam bir bütünlük sağlanamazsa doğru bir seçim sürecine sahip olunamayacağını söyledi.

"Yalan bilgiler abartıldığı sürece seçimler tam bir şekilde yapılamayacak"

Sosyal medya platformları olaylarla ilgili yalan bilgileri abarttığı müddetçe seçimlerin tam bir şekilde yapılamayacağının altını çizen Maria Ressa, aldığı ödülün Filipinlerdeki basın özgürlüğünü geliştirip geliştirmediği sorusunu ise "Ülkemde basın özgürlüğü tehlike altında" diyerek cevapladı.

Filipinli gazeteci ülkesinde kanunların var olduğunu ancak en zor haberlerin kendini riske atarak verildiğini vurguladı.