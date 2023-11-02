Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2023 05:57

Nijerya'nın Yobe eyaletinde Boko Haram saldırılarında 37 kişinin öldüğü açıklandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 37 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde Boko Haram saldırılarında 37 kişinin öldüğü açıklandı

Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Abdulkarim Dungus, yaptığı açıklamada, pazartesi günü Boko Haram üyelerin, eyaletin Geidam bölgesine bağlı Gurokayeya köyünde düzenlediği saldırıda 17 gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dungus, ölen gençlerin cenazesinden dönen 20 kişinin de Boko Haram tarafından yerleştirilen mayının patlaması nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı İtalya Başbakanı'nın sözleri ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı
07:12
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 gözaltı
07:13
Gazze'de son 24 saatte neler oldu?
06:34
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
06:33
Endonezya Hastanesinin ana jeneratörü artık çalışmıyor
06:27
BM yardım kuruluşu: 11 fırın yıkıldı, geriye yalnızca dokuz fırın kaldı
Meteoroloji'den 11 kente sarı uyarı
Meteoroloji'den 11 kente sarı uyarı
FOTO FOKUS
Altun'un sözleri Yunan basınında
Altun'un sözleri Yunan basınında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ