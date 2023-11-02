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Dünya
AA 02.11.2023 03:29

Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık

Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler: Çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattık
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı" ifadesini kullandı.

Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirten Seri, saldırıyı zulüm altındaki Filistin halkının zaferi, Yemen halkı ve ümmetin tüm halklarının istekleri ve çağrılarına icabet için yaptıklarını vurguladı.

İsrail ordusundan, bölgenin savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Kızıldeniz'de savaş gemilerinin konuşlandırıldığı belirtilirken, Husilerin açıklamasına dair henüz yorum yapılmadı.

İsrail ordusu, salı günü "Yemen'den olduğu düşünülen bir başka tehdit bertaraf edildi" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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